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        Niğde'de kurban kesim yerleri belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:43 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:43
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        Niğde'de kurban kesim yerleri belirlendi
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        NİĞDEAA- Niğde Belediyesi bayramda kurban kesilecek alanları belirledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayramda vatandaşlar kurbanlarını Niğde Belediyesi Yeni Mezbahanesi, pazartesi pazarı, Efendibey Mahallesi kapalı pazar, Yeşilburç yolu kapalı pazar peri, Özbelde mevkii kapalı pazar yeri, Afife Hanım Camii eski zahire pazarı yanı, Selçuk Mahallesi kapalı pazar yeri, İlhanlı Mahallesi kapalı pazar yerinde kesebilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurban kesimiyle ilgili kurallara uyulması gerektiğine işaret ederek, "Belirlenen kesim yerlerimizde gerekli hijyen ve sağlık koşullarını sağladık. Hemşehrilerimizin, belirtilen hususlara uyarak hareket etmeleri, bayramı daha güzel ve sorunsuz geçirmelerini sağlayacaktır. Kurban Bayramı'nızı kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

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