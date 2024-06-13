Niğde'de hayvan pazarında kurbanlıklar denetlendi
Niğde'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarını denetledi.
Niğde'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarını denetledi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimde, satışa sunulan büyükbaş ve küçükbaşların sağlık kriterlerine uygunluğuna bakıldı, küpeli hayvan alınıp satılması uyarısında bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaşı gibi bilgilere "Tarım Cebimde" mobil uygulamasından küpe numarası sorgulanarak erişilebildiğini belirtti.
Uygulamanın cep telefonuna indirildikten sonra ücretsiz kullanıldığını aktaran Baş, Tarım ve Orman Bakanlığının bu uygulamasıyla vatandaşların kurbanlıklarının durumunu kolayca öğrenebileceğini ifade etti.
Denetimlerin Kurban Bayramı boyunca devam edeceği bildirildi.
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