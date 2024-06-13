Niğde'de hayvan pazarında kurbanlıklar denetlendi

Niğde'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarını denetledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimde, satışa sunulan büyükbaş ve küçükbaşların sağlık kriterlerine uygunluğuna bakıldı, küpeli hayvan alınıp satılması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaşı gibi bilgilere "Tarım Cebimde" mobil uygulamasından küpe numarası sorgulanarak erişilebildiğini belirtti.