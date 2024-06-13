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        Niğde Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri'nin temeli atıldı

        Niğde Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 18:38 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:38
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        Niğde Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri'nin temeli atıldı
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        Niğde Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı.

        Fertek Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Vali Cahit Çelik, Niğde'nin son yıllarda tarım ve sanayide ciddi atılımlar yaptığını söyledi.

        Bu tesisin şehre değer katacağını belirten Çelik, şöyle konuştu:

        "Bu proje, avukat arkadaşlarımızın ve yargı camiasında çalışan memur arkadaşlarımızın yanında diğer memurların da ihtiyacını karşılayacak. Projenin özellikle bölgenin tarihi dokusuna uygun bir şekilde yapılması ayrıca beni memnun etti. Niğde'mize böyle güzel bir eser kazandırdıkları için emeği geçenlere teşekkür ederim. Burada görev yaptığımız süre içerisinde hem avukat arkadaşlarımızın hem de yargıda çalışan diğer arkadaşlarımızın bu memlekete daha güzel bir şekilde hizmet etmeleri konusunda elimizden gelen her türlü çabayı, gayreti göstereceğiz."

        TBB Başkanı Sağkan da kendi dönemlerinin ilk temel atma törenini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk'ün verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sağkan, şunları kaydetti:

        "Bu bina sadece bir beton blok, beton bina değil. Bu tesisin içinde yüzlerce meslektaşımız yemin edecek, hukukun üstünlüğüne dair çalışmalar yürütecek. Burada yüzlerce meslektaşımız cübbelerini giyerek ayrılıp, yurttaşların adalete erişiminde, onların yanında o mücadelenin içerisinde yer alacaklar. Hakim, savcı, avukat meslektaşlarımız bu binada birlikte mesleki faaliyetlerde bulunacaklar, sosyal alanları kullanacaklar. Baro ve adliye personelimiz buraları kullanacak. Vatandaşlarımız buralardan faydalanabilecekler. Her şeyden önemlisi staj ve meslek içi eğitimlerimiz bakımından çok nitelikli bir eseri hayata geçirmiş oluyoruz. Umut ediyorum ki çok kısa bir zaman içerisinde buranın açılışını yapmak üzere bir arada bulunacağız."

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de şehre güzel bir eserin kazandırıldığını vurgulayarak, "Bu tesis, büyük bir ihtiyaçtı. Avukat sayımız oldukça fazla, yeterli sosyal alanlarımız yoktu. Hızlı bir şekilde eksiklikler de gideriliyor ki baromuzun sorumluluk alıp böyle bir eseri kazandırması ayrıca mutluluk verici." dedi.

        Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ise hakim ve savcılar olarak yargının 3 sac ayağından biri olan ve savunma makamını temsil eden avukatların her daim destekçisi olmaya, onlarla adaleti tesis etmeye çalıştıklarını aktardı.

        Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk de 2 ayrı binada toplam 2 bin 100 metrekare kapalı alan inşa edeceklerini bildirdi.

        Tesiste avukatların ihtiyaçlarını karşılaması için her şeyin düşünüldüğünü belirten Öztürk, komple bir sosyal tesis inşa edeceklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından dua edilerek tesisin temeli atıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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