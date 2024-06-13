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        Niğde'de "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" düzenlendi

        TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Niğde'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 22:16 Güncelleme: 13.06.2024 - 22:16
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        Niğde'de "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" düzenlendi
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        TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Niğde'de yapıldı.

        Valilik otopark alanında gerçekleştirilen konserde, sanatçılar Mustafa Kemal Şimşek, Esra İçöz, Zeynep Cihan, Belgin Gök, Sabahattin Gülümser, Özgür Eren, Bahadır Özüşen ve Elif Güreşçi sahne aldı.

        Şef Mustafa Acar'ın yönettiği konsere yoğun ilgi gösteren Niğdeliler, türkülere eşlik etti.

        TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'de canlı olarak yayınlanan konsere Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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