Niğde'de "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" düzenlendi

TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'de canlı olarak yayınlanan konsere Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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