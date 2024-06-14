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        Niğde Valisi Çelik bayram mesajı yayımladı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Kurban Bayramı'nın tüm mazlum coğrafyalara ve dünyaya barış, huzur getirmesini diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:53 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:53
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        Niğde Valisi Çelik bayram mesajı yayımladı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, Kurban Bayramı'nın tüm mazlum coğrafyalara ve dünyaya barış, huzur getirmesini diledi.

        Çelik, mesajında, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan bayramların, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirtti.

        Bayramların milli ve dini değerlerin, gelenek ve göreneklerin tazelendiği, insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularını kuvvetlendirdiği günler olduğunu vurgulayarak,"Milletimizi manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte karşılamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Bayram seyahatlerinde trafik kurallarına azami derecede dikkat edilmesini isteyen Çelik, başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere, vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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