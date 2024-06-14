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        Niğde'de öğrenciler karne aldı

        Niğde'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yaklaşık 72 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:20 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:20
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        Niğde'de öğrenciler karne aldı
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        Niğde'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yaklaşık 72 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 72 bin 109 öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

        Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Niğde Halil Kitapçı İlkokulunda karne dağıtım programı düzenlendi.

        Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Niğde Valisi Cahit Çelik, tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

        Vali Çelik, şunları kaydetti:

        "Bugün Niğde genelinde 382 okulda 72 bin 109 öğrenciye karnelerini verdik. Tüm eğitim camiasına teşekkür ederim. Çocuklarımızdan da yaz tatillerini iyi şekilde değerlendirmelerini diliyorum. Ayrıca öğrencilere yönelik Niğde’nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık'taki Emli Vadisi'nde izcilik okulu açacağız ve burada birtakım eğitimlerle çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Buradaki amacımız çocuklarımızın doğa ile iç içe olmalarını sağlamak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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