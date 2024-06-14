Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, başta İsrail’in Filistin’e uyguladığı insanlık dışı saldırılar olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaşların, kan ve gözyaşının son bulmasını diledi.

Özdemir, "Kurban Bayramı’nın, dünyanın her yerindeki savaşların son bulmasına, İslam aleminde ve tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, geçmişten günümüze vatanımızın birlik ve bütünlüğü için gözünü kırmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.