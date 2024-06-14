Niğde protokolü bayramlaşma programında buluştu

Programın ardından protokol üyeleri Niğde Şehitliğini de ziyaret ederek, şehit aileleriyle bayramlaştı.

Niğde Protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.