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        Niğde'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

        Niğde'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 00:02 Güncelleme: 15.06.2024 - 00:02
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        Niğde'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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        Niğde'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

        Kent merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi zarar gördü, bazı elektrik kabloları koptu, kentin farklı noktalarında yangın çıktı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte AFAD ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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