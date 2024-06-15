NÖHÜ Azerbaycan'da düzenlenen "Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu"na katıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi iş birliğinde Bakü Avrasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "11. Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasının sosyal bilimlerin her alanında ihtiyaç duyduğu ilmi araştırmalara ortak paylaşım zemini sağlamak amacıyla ilki 2014 yılında NÖHÜ ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun 11'incisi, "Türk Dünyası’nın 2040 Hedefleri ve Türk Devletleri Teşkilatı" temasıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi.

Sempozyuma Türk dünyasının farklı ülkelerinden 400'e yakın araştırmacı ve akademisyenin katıldığını bildiren Uslu, "Bu güzel organizasyon ve ev sahipliği için Rektör Prof. Sayın Nazim Hüseynli nezdinde Bakü Avrasya Üniversitesine, sempozyumumuza destek ve katkılarından dolayı Rektör Dr. Sayın Gulmira Qanay nezdinde Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesine ve Türk dünyasından katılan tüm akademisyen ve katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.