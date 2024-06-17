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        Niğde Valisi Çelik trafik denetimine katıldı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, trafik denetiminde sürücülerin bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:38
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        Niğde Valisi Çelik trafik denetimine katıldı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, trafik denetiminde sürücülerin bayramını kutladı.

        Vali Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında denetime katıldı.

        Sürücülerden kurallara uymalarını isteyen Çelik, bayramını kutladığı vatandaşlara çikolata ikram etti, çocuklara hediye verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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