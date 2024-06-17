Niğde Valisi Çelik trafik denetimine katıldı

Vali Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında denetime katıldı.

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