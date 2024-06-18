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        Niğde'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı

        Niğde'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 20:40 Güncelleme: 18.06.2024 - 20:40
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        Niğde'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı
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        Niğde'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Kömürcü köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

        Kavgada yaralanan 9 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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