Niğde'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı
Niğde'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.
Niğde'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Kömürcü köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgada yaralanan 9 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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