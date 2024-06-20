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        Niğde'de bayram tatilinin ilk 5 gününde 47 trafik kazası meydana geldi

        Niğde'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde 19'u yaralamalı olmak üzere 47 trafik kazası meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:06 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:06
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        Niğde'de bayram tatilinin ilk 5 gününde 47 trafik kazası meydana geldi
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        Niğde'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde 19'u yaralamalı olmak üzere 47 trafik kazası meydana geldi.

        Valilikten yapılan açıklamada, polis ve jandarma kontrol noktalarında 12 bin 800 aracın denetlendiği, 1305 araca cezai işlem uygulandığı bildirildi.

        Bayram tatilinin ilk 5 gününde 19'u yaralamalı olmak üzere 47 trafik kazası meydana geldiği belirtilen açıklamada, ayrıca sürücülere hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve emniyet kemeri takmaları uyarısında bulunulduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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