Niğde'de bayram tatilinin ilk 5 gününde 47 trafik kazası meydana geldi
Niğde'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde 19'u yaralamalı olmak üzere 47 trafik kazası meydana geldi.
Niğde'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde 19'u yaralamalı olmak üzere 47 trafik kazası meydana geldi.
Valilikten yapılan açıklamada, polis ve jandarma kontrol noktalarında 12 bin 800 aracın denetlendiği, 1305 araca cezai işlem uygulandığı bildirildi.
Bayram tatilinin ilk 5 gününde 19'u yaralamalı olmak üzere 47 trafik kazası meydana geldiği belirtilen açıklamada, ayrıca sürücülere hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve emniyet kemeri takmaları uyarısında bulunulduğu kaydedildi.
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