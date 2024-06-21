Niğde'de 2 akrabasını öldürüp, 3 akrabasını yaralayan kişi intihar etti
Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 akrabasını öldürüp, 3 akrabasını yaralayan kişi intihar etti.
Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 akrabasını öldürüp, 3 akrabasını yaralayan kişi intihar etti.
İddiaya göre, Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde N.T (60) ile akrabası G.T. (36) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda N.T, aynı aileden G.T, (36), S.T. (36), G.N.T. (17), B.T. (13) ve N.T'yi (18) tabancayla yaraladı.
N.T, daha sonra aynı tabancayla yaşamına son verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
N.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aynı hastaneye kaldırılan yaralılardan S.T. ile G.N.T. de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.
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