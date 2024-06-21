Niğde'de 2 akrabasını öldürüp, 3 akrabasını yaralayan kişi intihar etti

Aynı hastaneye kaldırılan yaralılardan S.T. ile G.N.T. de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde N.T (60) ile akrabası G.T. (36) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.