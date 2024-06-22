Niğde'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölen 3 kişi defnedildi

Dün merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada amca N.T. yeğeni G.T, eşi S.T, çocukları B.T. (13), G.N.T ve N.T'yi (18) tabancayla vurmuş, hastaneye kaldırılan S.T ve G.N.T hayatını kaybetmişti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan N.T (60), S.T (26) ve G.N.T'nin (17) cenazeleri, jandarma ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemiyle Yıldıztepe beldesine getirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.