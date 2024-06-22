Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölen 3 kişi defnedildi

        Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden 3 kişi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:22 Güncelleme: 22.06.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölen 3 kişi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden 3 kişi toprağa verildi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan N.T (60), S.T (26) ve G.N.T'nin (17) cenazeleri, jandarma ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemiyle Yıldıztepe beldesine getirildi.

        N.T, S.T ve G.N.T'nin cenazeleri, öğle vakti Yıldıztepe merkez camisinde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

        - Olay

        Dün merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada amca N.T. yeğeni G.T, eşi S.T, çocukları B.T. (13), G.N.T ve N.T'yi (18) tabancayla vurmuş, hastaneye kaldırılan S.T ve G.N.T hayatını kaybetmişti.

        Ağır yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Yunan adasında havai fişek yangını
        Yunan adasında havai fişek yangını
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Bayern Münih yolunda!
        Bayern Münih yolunda!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası

        Benzer Haberler

        Niğde'de 2 akrabasını öldürüp, 3 akrabasını yaralayan kişi intihar etti
        Niğde'de 2 akrabasını öldürüp, 3 akrabasını yaralayan kişi intihar etti
        'Arazi' kavgasında 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini yaraladıktan sonra intiha...
        'Arazi' kavgasında 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini yaraladıktan sonra intiha...
        Niğde'de sahipsiz köpeğin bir kişiyi ısırdığı mahallede başlatılan karantin...
        Niğde'de sahipsiz köpeğin bir kişiyi ısırdığı mahallede başlatılan karantin...
        Karantinaya neden olan köpeğin testi negatif çıktı
        Karantinaya neden olan köpeğin testi negatif çıktı
        Niğde'de bayram tatilinin ilk 5 gününde 47 trafik kazası meydana geldi
        Niğde'de bayram tatilinin ilk 5 gününde 47 trafik kazası meydana geldi
        Niğde'de bir mahalleye 'kuduz' karantinası
        Niğde'de bir mahalleye 'kuduz' karantinası