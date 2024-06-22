Niğde'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölen 3 kişi defnedildi
Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden 3 kişi toprağa verildi.
Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden 3 kişi toprağa verildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan N.T (60), S.T (26) ve G.N.T'nin (17) cenazeleri, jandarma ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemiyle Yıldıztepe beldesine getirildi.
N.T, S.T ve G.N.T'nin cenazeleri, öğle vakti Yıldıztepe merkez camisinde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.
- Olay
Dün merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada amca N.T. yeğeni G.T, eşi S.T, çocukları B.T. (13), G.N.T ve N.T'yi (18) tabancayla vurmuş, hastaneye kaldırılan S.T ve G.N.T hayatını kaybetmişti.
Ağır yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.
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