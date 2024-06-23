Niğde'de düğünde silahla havaya ateş edilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
Niğde'de düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 8 kişi yaralandı.
Niğde'de düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 8 kişi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyündeki bir düğünde, pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu tüfekten dağılan saçmalardan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından şüpheli D.B.Ö. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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