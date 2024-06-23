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        Niğde'de düğünde silahla havaya ateş edilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

        Niğde'de düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 18:32 Güncelleme: 23.06.2024 - 18:32
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        Niğde'de düğünde silahla havaya ateş edilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
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        Niğde'de düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyündeki bir düğünde, pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu tüfekten dağılan saçmalardan 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından şüpheli D.B.Ö. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

        Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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