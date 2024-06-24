Niğde'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Ağır yaralanan baba G.T. ile çocukları B.T. ve N.T, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk tedavilerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde 21 Haziran'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, amca N.T. yeğeni G.T, eşi S.T. ile çocukları B.T. (13), G.N.T ve N.T'yi (18) tabancayla vurmuştu. Hastaneye kaldırılan S.T. ve G.N.T. hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra amca N.T. aynı tabancayla olay yerinde yaşamına son vermişti.

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