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        Niğde'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:18 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:18
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        Niğde'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Yıldıztepe beldesinde silahlı kavgada yaralanan G.T. (36) tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye kurtarılamadı.

        Kavgada yaralanan G.T'nin çocukları B.T. (13) ve N.T'nin (18) aynı hastanede tedavileri sürüyor.

        - Olay

        Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde 21 Haziran'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, amca N.T. yeğeni G.T, eşi S.T. ile çocukları B.T. (13), G.N.T ve N.T'yi (18) tabancayla vurmuştu. Hastaneye kaldırılan S.T. ve G.N.T. hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra amca N.T. aynı tabancayla olay yerinde yaşamına son vermişti.

        Ağır yaralanan baba G.T. ile çocukları B.T. ve N.T, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk tedavilerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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