Niğde'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yıldıztepe beldesinde silahlı kavgada yaralanan G.T. (36) tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye kurtarılamadı.
Kavgada yaralanan G.T'nin çocukları B.T. (13) ve N.T'nin (18) aynı hastanede tedavileri sürüyor.
- Olay
Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde 21 Haziran'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, amca N.T. yeğeni G.T, eşi S.T. ile çocukları B.T. (13), G.N.T ve N.T'yi (18) tabancayla vurmuştu. Hastaneye kaldırılan S.T. ve G.N.T. hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra amca N.T. aynı tabancayla olay yerinde yaşamına son vermişti.
Ağır yaralanan baba G.T. ile çocukları B.T. ve N.T, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk tedavilerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.
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