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        Niğde'de yaz spor okulları kayıtları başladı

        Niğde'de yaz spor okulları kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:10 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:10
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        Niğde'de yaz spor okulları kayıtları başladı
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        Niğde'de yaz spor okulları kayıtları başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kayıtları başladı.

        Bu yıl yaz spor okullarında öğrencilere 25 farklı branşta eğitim verilecek.

        Yaz spor okullarına kayıt yaptırmak isteyenler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi ve 75. Yıl Spor Salonu'na başvurabilecekler.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaz spor okullarında atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, masa tenisi, kick boks gibi branşların olacağını belirtti.

        Aynı zamanda tekvando, cimnastik, halter, futbol, hentbol, tenis, muaythai, geleneksel okçuluk, modern okçuluk, judo, voleybol, kayak, güreş, satranç, boks, wushu kung fu , dart ve yüzme branşlarında da eğitimlerin verileceğini aktaran Özdemir, "Gençlerimizi sağlıklı bir yaşam için yaz spor okullarımıza katılmaya davet ediyorum. Sağlıklı bir yaşam için belediye olarak gereken her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Bilindiği üzere sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Yaz spor okulumuz tüm gençlerimiz için şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Yaz okullarının açılış töreni, 27 Haziran saat 18.00'de Bucakçayır Semt Sahası'nda gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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