Niğde'de 9 günlük bayram tatilinde 73 trafik kazası meydana geldi

Niğde Valisi Cahit Çelik, 9 günlük bayram tatilinde il genelinde 73 trafik kazasının meydana geldiğini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazalardan 52'si yaralamalı olduğunu belirtti.

Tatil boyunca 20 bin 763 aracın denetlendiğini aktaran Çelik, il genelindeki uygulamalarda 2 bin 215 araca cezai işlem uygulandığını ifade etti.

Çelik, sürücüleri aşırı hız yapılmamaları, otobüs ve araçlarda emniyet kemerini takmaları ve trafik kurallarına uyulması konusunda da uyardı.