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        Niğde'de kuzeni tarafından bıçaklanan genç öldü

        Niğde'de kuzeni tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:04
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        Niğde'de kuzeni tarafından bıçaklanan genç öldü
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        Niğde'de kuzeni tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde katıldıkları bir düğünde Y.İ. (16) ile halasının oğlu S.E. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Y.İ, kuzeni S.E'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan S.E, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan Y.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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