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        Niğde'de güneş panellerinin geri dönüşümüyle ilgili çalıştay düzenlendi

        Niğde'de "Fotovoltaik Panellerin Geri Dönüşümünde Mevcut Durum ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:46 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:46
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        Niğde'de güneş panellerinin geri dönüşümüyle ilgili çalıştay düzenlendi
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        Niğde'de "Fotovoltaik Panellerin Geri Dönüşümünde Mevcut Durum ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Ahiler Kalkınma Ajansı ve ODTÜ Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ-GÜNAM) işbirliğinde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştay ile ekonomik ömrünü tamamlamış fotovoltaik güneş panellerinin döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde geri kazanımına yönelik mevcut teknolojilerin ortaya konması, gelişmekte olan teknolojilerin uygulanabilirliğine dair bir öngörüde bulunulması, bu yöntemlerin ekonomik açıdan yapılabilirliğinin irdelenmesi hedefleniyor.

        Valisi Cahit Çelik, çalıştayda yaptığı konuşmada, güneş enerjisi dönüşümünde Bor'da Ar-Ge çalışması yapan 80'in üzerinde bilim insanı olduğunu söyledi.

        Niğde'nin geri dönüşüm konusunda iyi not alan illerin başında olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Bugün geri dönüşüm konusunda Türkiye'nin en önemli firmaların sahipleri Niğdeli ve buradaki organize sanayi bölgesinde geri dönüşüm işi yapan 40'ın üzerinde firmamız var. Bu açıdan bakıldığında kentin hem güneş enerjisi hem de dönüşüm konusunda diğer illerin başında geliyor. Dünya genelinde yenilenebilir enerjiyle ilgili çok ciddi eğilim var. Türkiye'de de özel sektörlerin bu alana ciddi yatırımları var, bu açıdanda biz de buna hazırlanmak istiyoruz."

        ODTÜ-GÜNAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Turan da güneş panellerinin geri dönüşümünün önemli olduğuna dikkati çekerek, bu anlamda çalıştayın çok faydalı olacağını aktardı.

        Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ise güneş panellerinin geri dönüştürülmesinde bu çalıştayların önemli olduğunu vurguladı.

        Çalıştayda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı , ODTÜ, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, ODTÜ-GÜNAM, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Niğde Belediyesi, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER), Eksim Enerji A.Ş ve Exitcom Geri Dönüşüm Sanayi A.Ş'den uzmanlar konuyla ilgili sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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