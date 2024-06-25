Niğde'de güneş panellerinin geri dönüşümüyle ilgili çalıştay düzenlendi

Niğde'de "Fotovoltaik Panellerin Geri Dönüşümünde Mevcut Durum ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Ahiler Kalkınma Ajansı ve ODTÜ Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ-GÜNAM) işbirliğinde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştay ile ekonomik ömrünü tamamlamış fotovoltaik güneş panellerinin döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde geri kazanımına yönelik mevcut teknolojilerin ortaya konması, gelişmekte olan teknolojilerin uygulanabilirliğine dair bir öngörüde bulunulması, bu yöntemlerin ekonomik açıdan yapılabilirliğinin irdelenmesi hedefleniyor.

Valisi Cahit Çelik, çalıştayda yaptığı konuşmada, güneş enerjisi dönüşümünde Bor'da Ar-Ge çalışması yapan 80'in üzerinde bilim insanı olduğunu söyledi. Niğde'nin geri dönüşüm konusunda iyi not alan illerin başında olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti: "Bugün geri dönüşüm konusunda Türkiye'nin en önemli firmaların sahipleri Niğdeli ve buradaki organize sanayi bölgesinde geri dönüşüm işi yapan 40'ın üzerinde firmamız var. Bu açıdan bakıldığında kentin hem güneş enerjisi hem de dönüşüm konusunda diğer illerin başında geliyor. Dünya genelinde yenilenebilir enerjiyle ilgili çok ciddi eğilim var. Türkiye'de de özel sektörlerin bu alana ciddi yatırımları var, bu açıdanda biz de buna hazırlanmak istiyoruz."