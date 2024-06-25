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        Niğde'de hayırsever kardeşlerin yaptıracağı anaokulu için protokol imzalandı

        Niğde'de hayırsever iş insanı kardeşlerin babalarının adına yaptıracağı anaokulu için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 18:00 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:01
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        Niğde'de hayırsever kardeşlerin yaptıracağı anaokulu için protokol imzalandı
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        Niğde'de hayırsever iş insanı kardeşlerin babalarının adına yaptıracağı anaokulu için protokol imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik, NİĞTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sakin Aruk ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'ın katılımıyla Valilikte protokol imza töreni düzenlendi.

        Protokol kapsamında mülkiyeti Niğde Valiliği İl Özel İdaresine ait Efendibey Mahallesi'ndeki 13 dönüm arazi üzerine 100 öğrenci kapasiteli ve 4 derslikli anaokulu yaptırılacak.

        Bir yıl içerisinde tamamlanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek okulun adı, hayırseverlerin babalarının ismi verilerek Hayri Aruk Anaokulu olacak.

        Vali Çelik, törende yaptığı konuşmada, hayırsever Sakin Aruk ve kardeşlerine teşekkür etti.

        Çocukların eğitiminde en kritik dönemin okul öncesi eğitimi olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Tasarruf tedbirlerinin uygulandığı dönemde hayırseverlerin bu memleketin çocuklarının eğitimi için ellerini taşın altına koymaları çok anlamlı. Bu okulda okuyan çocuklarımız, ileride güzel yerlere gelerek ülkemize aynı şekilde hizmet edecek. Bu davranış çocuklarımıza örnek teşkil edecek ve aynı hizmeti ileride onlar da devam ettirecek. Yapılacak okulun Niğde'mize hayırlı olmasını diliyorum."

        Hayırsever Aruk da Vali Çelik'in şehrin eğitiminin gelişmesi husunda liderlik yaptığını belirtti.

        Eğitime katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aruk, "Bize bu fırsatı verdiği için Valimize teşekkür ederim. Hem devletimiz hem de hayırsever vatandaşlarımız aracılığıyla özellikle okul öncesinde yapılan yatırımlarla Niğde'nin çok önemli bir yere geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra protokol imzalandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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