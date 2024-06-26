Niğde'de bal üreticilerine damızlık ana arı desteğinde bulunuldu

Niğde Ömer Haliasdemir Üniversitesinde arıcılık konusunda eğitim verilen 10 üreticiye 50 damızlık ana arı dağıtıldı.

Niğde Ömer Haliasdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ahiler Kalkınma Ajansı ile Bor İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında ana arı üretimi konusunda eğitim verilen üreticilere damızlık ana arı verildi.

Vali Cahit Çelik, Bor ilçesindeki merkezde düzenlenen törende, Niğde'de 385 kişinin arıcılık yaptığını, 46 binin üzerinde kovan bulunduğunu söyledi.

Niğde'nin kovan sayısında Türkiye'de 38'inci sırada, bal üretiminde ise ilk 10'da yer aldığını belirten Çelik, şunları kaydetti: "Bu potansiyelimizi daha da iyi noktalara getirmemiz gerekiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bu potansiyelin iyi noktalara gelmesinde her zaman katkı veriyor. Bundan sonraki süreçte ana arı üretiminde Niğde hem ilimize hem de civar illere hizmet verebilecek düzeye gelir. Birey için anne ne kadar önemliyse kovan için de ana arı o kadar önemli. Türkiye'de bir yıl içinde 9 milyon ana arı ihtiyacı var. İlimizde de 23 binin üzerinde ana arı ihtiyacı var. Üreticilerimizin daha iyi ve kaliteli bal üretmeleri için ana arıları üretip arıcılarımıza dağıtmamız gerekiyor. Biz de İl Özel İdare, KOP, Ahiler Kalkınma Ajansı olarak arıcılarımıza ana arı üretimi konusunda destek vereceğiz."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da yaklaşık 4 aydır arı ve bal üreticilerine teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini dile getirdi. Ürettikleri ana arıları sahiplerine teslim edeceklerini dile getiren Uslu, "Çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte faaliyetlerimize artırarak devam edeceğiz. Bu merkezimizi ana arı üretim merkezi haline getirmek istiyoruz. Çünkü şu an Niğde'de ana arı üretecek yetkili bir firma veya kurum yok. 10 arıcımıza 50 ana arımızı dağıtacağız." ifadelerini kullandı.