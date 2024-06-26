Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Valisi Çelik'in belde ziyaretleri

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Orhanlı, Edikli ve Kemerhisar beldelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:16 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Valisi Çelik'in belde ziyaretleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Orhanlı, Edikli ve Kemerhisar beldelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orhanlı beldesinde yeni seçilen Belediye Başkanı Şükrü Özdemir ve yönetimini tebrik eden Çelik, Türkiye'de patates üretiminde Orhanlı, Edikli, Yeşilgölcük'ün önemli yer tuttuğunu belirtti.

        Tarımın doğru tekniklerle ve teknolojik imkanlarla yapılarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması gerektiğine dikkati çeken Çelik, bu konuda çiftçilerin bilinçlenmesi ve kamudan destek almasının önemli olduğunu dile getirdi.

        Çelik, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde düğünlerde silah kullanımı ve akrabalar arasında yaşanılan problemlerin kendilerini üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu tür istemediğimiz olayların önüne geçmek için tedbirlerimizi alıyoruz. Fakat en büyük görev vatandaşlarımıza düşüyor. Bir beldenin, köyün, ailenin huzuru, Niğde'nin ve Türkiye'nin huzuru demektir. Kentin huzurunu tesis etmemiz açısından bu tür etkinliklerde silah kullanmaktan uzak durmamız önemli. 'Huzura ve mutluluğa kurşun sıkma' diyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz."

        Madde bağımlılığı konusunda da vatandaşlardan destek bekleyen Çelik, güvenlik güçlerinin her ihbarı değerlendirdiğini, uyuşturucuyla gece gündüz mücadele edildiği, ancak bu konuda vatandaşların bilinçlenmesi ve kamu görevlilerine yardımcı olmaları gerektiğini vurguladı.

        Öt yandan Vali Çelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile Erzurum'da 1982'de şehit olan Jandarma Er Cuma Çamur'un dün yaşamını yitiren babası Durmuş Çamur için Edikli beldesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

        Çelik, son olarak Kemerhisar beldesine ziyarette bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Niğde'de bal üreticilerine damızlık ana arı desteğinde bulunuldu
        Niğde'de bal üreticilerine damızlık ana arı desteğinde bulunuldu
        Niğde'de zincirleme kaza; aynı aileden 3 kişi öldü, 2'si ağır 4 yaralı
        Niğde'de zincirleme kaza; aynı aileden 3 kişi öldü, 2'si ağır 4 yaralı
        Niğde'de zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü
        Niğde'de zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü
        Niğde'de hayırsever kardeşlerin yaptıracağı anaokulu için protokol imzaland...
        Niğde'de hayırsever kardeşlerin yaptıracağı anaokulu için protokol imzaland...
        Niğde'de Gebere Barajı Mesire Alanı bayram tatilinde vatandaşların tercihi...
        Niğde'de Gebere Barajı Mesire Alanı bayram tatilinde vatandaşların tercihi...
        Niğde'de güneş panellerinin geri dönüşümüyle ilgili çalıştay düzenlendi
        Niğde'de güneş panellerinin geri dönüşümüyle ilgili çalıştay düzenlendi