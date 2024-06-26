Niğde'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi

Ağır yaralanan Eymen ve Ekim Kılınç ile tır sürücüsü ve aynı araçtaki bir kişi hastaneye kaldırıldımıştı.

D-750 kara yolu Pozantı-Ulukışla arası Darboğaz mevkisinde Mehmet Yaşar Kılınç idaresindeki 01 PF 509 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki 01 Y 2868 plakalı kamyon ve Ü.Ç'nin kullandığı 20 LJ 016 plakalı tır çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü Kılınç ile eşi Vesile ve kızı Ebru Kılınç hayatını kaybetmişti.

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