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        Niğde Valisi Çelik, vatandaşlarla koyun kırktı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, havaların ısınmasıyla koyunları rahatlaması ve yünlerini yenilemesi için düzenlenen etkinlikte koyun kırktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:57
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        Niğde Valisi Çelik, vatandaşlarla koyun kırktı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, havaların ısınmasıyla koyunları rahatlaması ve yünlerini yenilemesi için düzenlenen etkinlikte koyun kırktı.

        Vali Çelik, merkeze bağlı Hançerli köyündeki koyun kırkma şenliğine katıldı.

        Burada vatandaşlarla koyun kırkan Çelik, kentte 177 bin büyükbaş, 600 bine yakın da küçükbaş hayvan bulunduğunu söyledi.

        Niğde'nin tarım ve hayvancılıkta ülkenin önemli illerinden biri olduğunu aktaran Çelik, "Vatandaşlarımızın kırkma şenliğine eşlik ederek kendilerine hayırlı ve bereketli olmasını temenni ettik. İnaşallah ülkemiz, memleketimiz hayvancılıkta potansiyelini iyi kullanır ve Niğde ülkenin önemli illerinden biri olur. Tarım ve hayvancılık alanında kentimizin iyi bir potansiyeli var, bizler de üreticilerimize destek verme anlamında onlara eşlik ettik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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