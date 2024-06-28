Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Merkez Camisi'nin temeli atıldı

        Niğde Merkez Camisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:42 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Merkez Camisi'nin temeli atıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Merkez Camisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Vali Cahit Çelik, İmam Hatip Meydanı'nda gerçekleştirilen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Merkez Camisi'nin kentteki 442'nci cami olacağını söyledi.

        Kentte 58 caminin Osmanlı döneminde ait olduğunu ve 64 tescilli cami bulunduğunu aktaran Çelik, "Kent merkezinde vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ibadet edecekleri büyük bir cami yoktu, bu cami de bu ihtiyacı giderecek." dedi.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise kente büyük bir eser kazandırılacağını aktararak, "Yapılacak bu camimiz gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız şehrimizin simgesi olacak." diye konuştu.

        Merkez Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Ünal da caminin Niğde'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmalarının ardından caminin temeli atıldı.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, İl Müftüsü Osman Ayas ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        Gürültü kavgasında 5 kişilik aileyi yok etti! İşte caniye istenen ceza!
        Gürültü kavgasında 5 kişilik aileyi yok etti! İşte caniye istenen ceza!
        Meloni'nin partisi zor durumda
        Meloni'nin partisi zor durumda
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Amsterdam ‘turizm kirliliğiyle’ mücadele için hangi önlemleri alıyor?
        Amsterdam ‘turizm kirliliğiyle’ mücadele için hangi önlemleri alıyor?
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        Niğde'de yaz spor okulu başladı
        Niğde'de yaz spor okulu başladı
        Niğde'de iş makinesi operatörlüğü kursunu tamamlayan yükümlülere belge veri...
        Niğde'de iş makinesi operatörlüğü kursunu tamamlayan yükümlülere belge veri...
        Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Niğde'de 100. Yıl Bulvarı'nda sona gelindi
        Niğde'de 100. Yıl Bulvarı'nda sona gelindi
        Niğde Valisi Çelik, vatandaşlarla koyun kırktı
        Niğde Valisi Çelik, vatandaşlarla koyun kırktı
        Niğde'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi
        Niğde'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi