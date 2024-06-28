Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarlasında buğday hasadı yapıldı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarlasında buğday hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarlasında buğday hasadı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarlasında buğday hasadı gerçekleştirildi.

        Vali Cahit Çelik ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Bor ilçesindeki üniversite bünyesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarlasında buğday hasadına katıldı ve biçerdöver kullandı, hasat hakkında bilgi aldı.

        Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'nin buğday üretiminde Türkiye'de önemli bir noktada olduğunu söyledi.

        Kentte 67 bin hektarlık alanda yaklaşık 215 çeşit buğday üretildiğini belirten Çelik, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarımsal faaliyetlerde bölgeye öncülük eden bir konuma sahip. Üniversitemize ait olan tarlada da buğday hasadı yaptık. Buğday, bereketin sembolü önemli besin kaynağımız. Üniversitemiz, hem hayvancılık hem de tarım alanında ilimizin potansiyelini kullanıp çiftçilerimize öncülük etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

        Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da Türkiye'de yıllık 20-22 milyon tona yakın buğdaya ihtiyaç duyulduğunu ve ülke genelinde yaklaşık 7 milyon hektar alana buğday ekimi yapıldığını dile getirdi.

        Üniversitenin yaklaşık bin dekarlık araziyi ıslah ederek tarıma kazandırdığını aktaran Uslu, "Üniversitemiz, bölgesel kalkınma odaklı yaklaşım temelinde bölgenin ve Niğde'nin üretimine katkı vermeye devam edecek. Tarım alanında ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumu olarak bölgesel sorunların çözümünü ve tarımsal verimliliği artırıcı bilgi ve teknoloji geliştirmeyi amaçlayan uluslararası bir üniversite olmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Silivri'de anız yangını!
        Silivri'de anız yangını!
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        Niğde'de "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyası tanıtıldı
        Niğde'de "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyası tanıtıldı
        Niğde Merkez Camisi'nin temeli atıldı
        Niğde Merkez Camisi'nin temeli atıldı
        Niğde'de yaz spor okulu başladı
        Niğde'de yaz spor okulu başladı
        Niğde'de iş makinesi operatörlüğü kursunu tamamlayan yükümlülere belge veri...
        Niğde'de iş makinesi operatörlüğü kursunu tamamlayan yükümlülere belge veri...
        Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Niğde'de 100. Yıl Bulvarı'nda sona gelindi
        Niğde'de 100. Yıl Bulvarı'nda sona gelindi