Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarlasında buğday hasadı yapıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarlasında buğday hasadı gerçekleştirildi.

Vali Cahit Çelik ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Bor ilçesindeki üniversite bünyesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarlasında buğday hasadına katıldı ve biçerdöver kullandı, hasat hakkında bilgi aldı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'nin buğday üretiminde Türkiye'de önemli bir noktada olduğunu söyledi.

Kentte 67 bin hektarlık alanda yaklaşık 215 çeşit buğday üretildiğini belirten Çelik, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarımsal faaliyetlerde bölgeye öncülük eden bir konuma sahip. Üniversitemize ait olan tarlada da buğday hasadı yaptık. Buğday, bereketin sembolü önemli besin kaynağımız. Üniversitemiz, hem hayvancılık hem de tarım alanında ilimizin potansiyelini kullanıp çiftçilerimize öncülük etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.