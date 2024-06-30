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        Niğde'de kayıp kişi için gölde başlatılan arama çalışmasına ara verildi

        Niğde'de kayıp kişi için gölde başlatılan arama çalışmasına sabah devam edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 23:06 Güncelleme: 30.06.2024 - 23:06
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        Niğde'de kayıp kişi için gölde başlatılan arama çalışmasına ara verildi
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        Niğde'de kayıp kişi için gölde başlatılan arama çalışmasına sabah devam edilecek.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gümüşler beldesindeki Gümüşler Baraj Göleti kıyısında kaybolduğu belirtilen Mehmet Elmas'a ait olduğu iddia edilen kıyafetler ve cep telefonunun bulunduğu ihbarı yapıldı.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis, Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi gölde arama yaptı.

        Ekipler, ara verdikleri çalışmalara gün ışığıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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