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        Niğde'de gölde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

        Niğde'de girdiği gölde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:30 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:30
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        Niğde'de gölde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
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        Niğde'de girdiği gölde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        Gümüşler Baraj Göleti kıyısında kaybolan Mehmet Elmas'ın cesedine, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi tarafından gölet kıyısında ulaşıldı.

        Elmas'ın cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gümüşler beldesindeki Gümüşler Baraj Göleti kıyısında kaybolduğu belirtilen Mehmet Elmas'a ait olduğu iddia edilen kıyafetler ve cep telefonunun bulunması üzerine, dün bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis, Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi sevk edilmişti.

        Ekipler, dün akşam havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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