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        Niğde'de otobüste 870 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Niğde'de bir otobüse düzenlenen operasyonda 870 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:05
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        Niğde'de otobüste 870 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Niğde'de bir otobüse düzenlenen operasyonda 870 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, bir otobüsü durdurdu.

        Ekiplerin yaptığı aramada, 80 bin dolu makaron ve 870 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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