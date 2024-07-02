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        Niğde'de üreticilere Akdeniz meyve sineği uyarısı

        –Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve üreticilerini Akdeniz meyve sineğine karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:39 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:39
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        Niğde'de üreticilere Akdeniz meyve sineği uyarısı
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        –Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve üreticilerini Akdeniz meyve sineğine karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyardı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde erkenci, orta mevsim şeftali, nektari, erik, kayısı, kiraz ve diğer meyve türlerinin olgunlaşma döneminde olduğu belirtildi.

        Bu dönemde meyvelerin dökülmesine, kurtlanmasına sebep olan meyve ve sirke sinekleri ile diğer zararlılar için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılarak ilaçlama yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, üreticilerin doz ve son ilaçlamayla hasat arasındaki süreye dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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