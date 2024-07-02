Niğde'de üreticilere Akdeniz meyve sineği uyarısı
–Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve üreticilerini Akdeniz meyve sineğine karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyardı.
–Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve üreticilerini Akdeniz meyve sineğine karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyardı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde erkenci, orta mevsim şeftali, nektari, erik, kayısı, kiraz ve diğer meyve türlerinin olgunlaşma döneminde olduğu belirtildi.
Bu dönemde meyvelerin dökülmesine, kurtlanmasına sebep olan meyve ve sirke sinekleri ile diğer zararlılar için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılarak ilaçlama yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, üreticilerin doz ve son ilaçlamayla hasat arasındaki süreye dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.
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