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        Niğde Valisi Çelik, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencileri ağırladı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan 4 öğrenci ve ailelerini kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:49
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        Niğde Valisi Çelik, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencileri ağırladı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan 4 öğrenci ve ailelerini kabul etti.

        Vali Çelik, dereceye giren Şehit Varol Tosun Ortaokulu öğrencisi Muhammet Tuğra Patlar, Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hamza Kaya, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu öğrencisi İpek Işıl Varolan ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Ortaokulu öğrencisi Rüzgar Egehan Uçan ve aileleriyle makamında görüştü.

        Öğrencileri tebrik eden Çelik, çeşitli hediyeler verdi.

        Öğrencilere eğitim hayatında başarı dileyen Çelik, "Niğde'nin eğitim konusunda potansiyeli yüksek, umarım bu başarı sayısını artırırız. Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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