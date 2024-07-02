Niğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralı
Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
İ.Ü. (45) idaresindeki 51 AAU 681 plakalı otomobil, Çamardı-Pozantı yolu Elekgölü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki S.Ö. (49), ambulanslarla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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