Niğde'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Y.A. idaresindeki 55 AHV 881 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Çeleme Deresi 1. Tünel'de sol şeritte bekleyen Z.L. idaresindeki 34 FM 8074 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.