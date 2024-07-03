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        Niğde Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından Niğde Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:03
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        Niğde Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
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        Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından Niğde Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye personeline YEDAM'ın faaliyet alanlarına ilişkin sunum yapıldı.

        YEDAM bünyesindeki psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından verilen eğitimde tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığının nedenleri, bağımlılıktan kurtulmak için izlenmesi gereken yollar, bağımlılıkla yasal süreçler ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgiler aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, internet bağımlılığından madde bağımlılığına, alkol ve tütün bağımlılığına kadar tüm bu olumsuzlukların dünyadaki tüm toplumların ortak sorunu olduğunu belirtti.

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