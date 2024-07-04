Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında haziranda 43 şüpheli yakalandı

        Niğde'de haziran ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 43 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında haziranda 43 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de haziran ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 43 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haziran ayında düzenledikleri operasyonlarda 43 şüpheliyi yakaladı.

        Operasyonlarda, 238,55 gram sentetik uyuşturucu, 9,82 gram esrar, 810 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve fişek ile 9 bin 915 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı

        Benzer Haberler

        Niğde Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Niğde Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Niğde'de çiftçilere dane kaybı uyarısı
        Niğde'de çiftçilere dane kaybı uyarısı
        Niğde'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Niğde'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Niğde'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Niğde'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Niğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralı
        Niğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralı
        Niğde Valisi Çelik, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencileri ağırla...
        Niğde Valisi Çelik, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencileri ağırla...