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        Niğde'de haziran ayında faili meçhul 219 olay aydınlatıldı

        Niğde'de haziran ayında faili meçhul 219 olay aydınlatıldı, 456 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:44 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:44
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        Niğde'de haziran ayında faili meçhul 219 olay aydınlatıldı
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        Niğde'de haziran ayında faili meçhul 219 olay aydınlatıldı, 456 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haziran ayında, kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, mala zarar verme, hırsızlı ve şantaj gibi faili meçhul 219 suçu aydınlattı.

        Gözaltına alınan 456 şüpheliden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

        Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığa yönelik operasyonlarda 7 zanlıyı yakaladı, 190 bin makaron ve bir sahte çek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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