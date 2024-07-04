Bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Niğde Belediyespor, teknik direktör Alper Salgın ile anlaştı.

Kulüp Başkanı Atilla Tasalı, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, önceki dönem teknik heyete katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bundan sonraki dönemde teknik direktör Alper Salgın ile yola devam edeceklerini belirten Tasalı, hayırlı olmasını diledi.

Tasalı, 3. Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini aktararak, bunun için sağlam bir teknik heyet ve takım oluşturmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade etti.