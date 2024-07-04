Niğde Belediyespor teknik direktör Alper Salgın ile anlaştı
Bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Niğde Belediyespor, teknik direktör Alper Salgın ile anlaştı.
Bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Niğde Belediyespor, teknik direktör Alper Salgın ile anlaştı.
Kulüp Başkanı Atilla Tasalı, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, önceki dönem teknik heyete katkılarından dolayı teşekkür etti.
Bundan sonraki dönemde teknik direktör Alper Salgın ile yola devam edeceklerini belirten Tasalı, hayırlı olmasını diledi.
Tasalı, 3. Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini aktararak, bunun için sağlam bir teknik heyet ve takım oluşturmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade etti.
Teknik direktör Alper Salgın da Niğde Belediyespor'a gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek, "İnşallah birlikte güzel bir sezon geçireceğiz. Bunun için Niğde Belediye Başkanımız Emrah Özdemir, yönetim ve Niğdelilerle elimizi taşın altına sokup güzel işler yapacağız. Bu serüvenden alnımızın akıyla çıkacağız. Güzel bir sezon diliyorum." dedi.
Konuşmaların ardından imzalar atıldı.
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