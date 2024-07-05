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        Niğde Emniyet Müdürlüğü 10 hırsızlık olayını aydınlattı

        Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, haziran ayı içerisinde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayında 15 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:42 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:42
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        Niğde Emniyet Müdürlüğü 10 hırsızlık olayını aydınlattı
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        Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, haziran ayı içerisinde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayında 15 şüpheliyi yakaladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında, il merkezinde 1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmaların ardından 15 şüpheli yakalandı.

        Çalışmalar sırasında ekipler tarafından ele geçirilen 1 motosiklet ve 1 adet cep telefonu ise sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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