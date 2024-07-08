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        Niğde'de Uluslararası Sigortacılık Bankacılık ve Finans Sempozyumu düzenlendi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "3. Uluslararası Sigortacılık Bankacılık ve Finans Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:09
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        Niğde'de Uluslararası Sigortacılık Bankacılık ve Finans Sempozyumu düzenlendi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "3. Uluslararası Sigortacılık Bankacılık ve Finans Sempozyumu" düzenlendi.

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında, Niğde'nin Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olduğunu ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Niğde'nin tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Çelik, sempozyumda da sanayide ve tarımda üretimin itici gücü olan bankacılık, sigorta ve finans konularının ele alınacağını anlattı.

        Çelik, bu alandaki gelişmelerin, ekonomik büyüme ve istikrar açısından kritik rol oynadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Uluslararası bankacılık ve finans sektörü, dijitalleşme ve teknoloji ile büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Ülkemizde de bankacılık sektörü, gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payıyla ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. Bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü nisan 2023'te 164 trilyon lira iken nisan 2024'te 262 trilyon liraya yükselmiştir. Bu artışlar, bankacılık sektörünün ekonomideki büyüme ve finansman ihtiyacını karşılama kapasitesini göstermektedir. Niğde olarak sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda önemli projeleri hayata geçirmekteyiz. Tarım, sanayi ve turizm sektörlerindeki potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmek ve yatırımcılar için cazip bir ortam yaratmak için çalışmaktayız."

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de sempozyumun Niğde için önemli olduğunu ifade etti.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise sempozyumun üçüncüsüne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin bilim, eğitim, öğretim, Ar-Ge ve inovasyonda öncü olduğunu vurgulayan Uslu, "Üniversitemiz, bu bilimsel etkinlikle fen bilimlerinden sosyal ve beşeri bilimlere kadar çeşitli disiplinlerde sahip olduğu potansiyeli bir kez daha kanıtlamaktadır. Sempozyumumuzda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Sempozyum, 10 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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