Niğde'de bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Altunhisar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde K.B. ve oğlu M.B. ile husumetli oldukları B.D. ve oğlu M.D. arasında tartışma çıktı.

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