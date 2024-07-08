Niğde'de bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Niğde'de bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Niğde'de bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Altunhisar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde K.B. ve oğlu M.B. ile husumetli oldukları B.D. ve oğlu M.D. arasında tartışma çıktı.
Bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda taraflar yaralandı.
Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.