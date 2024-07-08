Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Niğde'de bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:57 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Altunhisar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde K.B. ve oğlu M.B. ile husumetli oldukları B.D. ve oğlu M.D. arasında tartışma çıktı.

        Bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda taraflar yaralandı.

        Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Niğde'de Uluslararası Sigortacılık Bankacılık ve Finans Sempozyumu düzenlen...
        Niğde'de Uluslararası Sigortacılık Bankacılık ve Finans Sempozyumu düzenlen...
        Aladağlar'da düzenlenen uluslararası dağ maratonu sona erdi
        Aladağlar'da düzenlenen uluslararası dağ maratonu sona erdi
        Niğde Emniyet Müdürlüğü 10 hırsızlık olayını aydınlattı
        Niğde Emniyet Müdürlüğü 10 hırsızlık olayını aydınlattı
        Aladağlar'da uluslararası dağ maratonu başladı
        Aladağlar'da uluslararası dağ maratonu başladı
        Niğde'de 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü ağabeyinin kimliğiyle trende y...
        Niğde'de 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü ağabeyinin kimliğiyle trende y...
        Niğde'de baraj ve göletlere 52 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Niğde'de baraj ve göletlere 52 bin sazan yavrusu bırakıldı