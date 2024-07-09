Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

        Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 19:28 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, haklarında "Nitelikli dolandırıcılık ve müstehcenlik suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlemek ve şantaj" suçundan yakalama kararı bulunan 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Niğde, Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliden 7'sini yakaladı.

        İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri ise ifadesinin ardından salıverildi.

        Ekipler, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kayalıkta mahsur kalan çoban ve koyunu, AFAD ve jandarma kurtardı
        Kayalıkta mahsur kalan çoban ve koyunu, AFAD ve jandarma kurtardı
        Drift atan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi
        Drift atan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi
        Niğde'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Niğde'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Niğde'de bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Niğde'de bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Niğde'de Uluslararası Sigortacılık Bankacılık ve Finans Sempozyumu düzenlen...
        Niğde'de Uluslararası Sigortacılık Bankacılık ve Finans Sempozyumu düzenlen...