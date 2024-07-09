Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Cahit Çelik, Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, Niğde'nin huzur ve asayişinin sağlanması için kentte 1268 emniyet ve 837 jandarma mensubu olmak üzere 2 bin 105 personelin görev yaptığını söyledi.

Niğde ve Türkiye'nin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"İlimizde ilk 6 ayda kayda geçen 6 bin 44 asayiş olayından 5 bin 681'i aydınlatılmıştır. Uyuşturucunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda toplam 30 bin 248 vatandaşımıza ulaşılmıştır. Yılın ilk 6 ayında uyuşturucu arzına yönelik 474 operasyon düzenlendi, 551 şüpheli yakalandı, bunlardan 97'si tutuklandı, 31'i adli kontrol aldı. Bu operasyonlarda 7 kilo 200 gram kokain, 35 kilo 11 gram esrar, 3 kilo 991 gram bonzai, 304 gram kenevir tohumu, 281 bin 253 sentetik hap, 4 hassas terazi ve 16 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi."