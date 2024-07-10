Gümüşler Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
Niğde'de Gümüşler Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.
Niğde'de Gümüşler Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis üyeleri ve belde halkının katıldığı toplantıda, vatandaşların talepleri ve önerileri dinlendi. Belediyeye ait market projesi ile 90 günde gerçekleştirilen projeler görüşüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan, halkın beklentilerini dikkate alarak gelecekteki projeler için adım atacaklarını belirtti.
Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini vurgulayan Uzan, "Halkımızla birlikte çalışarak, belediyemizi daha ileriye taşıyacak projeleri hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.
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