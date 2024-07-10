Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Cadde ve sokaklarda oluşan sel nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent merkezi ile Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçeleri, Hacıabdullah ve Yıldıztepe beldeleri ile köylerde sağanak etkili oldu.

Niğde'de etkili sağanak sele neden oldu.

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