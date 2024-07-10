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        Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Niğde'de etkili sağanak sele neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 16:20 Güncelleme: 10.07.2024 - 16:20
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        Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Niğde'de etkili sağanak sele neden oldu.

        Kent merkezi ile Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçeleri, Hacıabdullah ve Yıldıztepe beldeleri ile köylerde sağanak etkili oldu.

        Cadde ve sokaklarda oluşan sel nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Bor ilçesi TOKİ Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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