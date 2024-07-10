GÜNCELLEME - Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Niğde'de etkili sağanak sele neden oldu.

Kent merkezi ile Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçeleri, Hacıabdullah ve Yıldıztepe beldeleriyle köylerde sağanak etkili oldu.

Cadde ve sokaklarda oluşan sel nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bor ilçesi TOKİ Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde merkezde 4 evi, Bor ilçesinde ise 20 ev ve 2 işyerini su bastı, mahsur kalan 4 kişi, Niğde Belediyesi ve Bor Belediyesi itfaiye ekiplerince güvenli yerlere alındı.

Pınarcık köyünde, sağanak nedeniyle meydana gelen selde traktörle suya kapılan 2 kişi, Yıldıztepe-Tırhan dağ yolunda mahsur kalan vatandaşlarla Bağlama beldesi girişinde mahsur kalan bir kişi AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Hacıabdullah köyünde de sel nedeniyle oluşan zararın giderilmesi için iş makineleri bölgeye sevk edilerek gerekli çalışmalar yapıldı. Pınarcık köyünde de sel nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç zarar gördü. Sel ve su baskınları nedeniyle herhangi bir yaralama veya can kaybı yaşanmazken, AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.