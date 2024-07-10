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        GÜNCELLEME - Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Niğde'de etkili sağanak sele neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 19:38 Güncelleme: 10.07.2024 - 19:38
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        GÜNCELLEME - Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Niğde'de etkili sağanak sele neden oldu.

        Kent merkezi ile Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçeleri, Hacıabdullah ve Yıldıztepe beldeleriyle köylerde sağanak etkili oldu.

        Cadde ve sokaklarda oluşan sel nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Bor ilçesi TOKİ Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde merkezde 4 evi, Bor ilçesinde ise 20 ev ve 2 işyerini su bastı, mahsur kalan 4 kişi, Niğde Belediyesi ve Bor Belediyesi itfaiye ekiplerince güvenli yerlere alındı.

        Pınarcık köyünde, sağanak nedeniyle meydana gelen selde traktörle suya kapılan 2 kişi, Yıldıztepe-Tırhan dağ yolunda mahsur kalan vatandaşlarla Bağlama beldesi girişinde mahsur kalan bir kişi AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Hacıabdullah köyünde de sel nedeniyle oluşan zararın giderilmesi için iş makineleri bölgeye sevk edilerek gerekli çalışmalar yapıldı.

        Pınarcık köyünde de sel nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç zarar gördü.

        Sel ve su baskınları nedeniyle herhangi bir yaralama veya can kaybı yaşanmazken, AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan yoğun yağış sebebiyle il merkezi ile ilçelerde tarımsal alanlarda ve meyve bahçelerinde herhangi bir zarar oluşmadı.

        Su baskını nedeniyle mağdur olan vatandaşlarla ilgili mevzuat çerçevesinde yapılabilecek yardımlara ilişkin çalışmalar yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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