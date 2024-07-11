Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de geleneksek Türk okçuluğu dalında Ömer Halisdemir Kahramanlık Kupası düzenlendi

        Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kırk Yiğit Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü iş birliğinde Ömer Halisdemir Kahramanlık Kupası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de geleneksek Türk okçuluğu dalında Ömer Halisdemir Kahramanlık Kupası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kırk Yiğit Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü iş birliğinde Ömer Halisdemir Kahramanlık Kupası düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Emin Vural, Gümüşler beldesindeki dağlık alanda düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kupa kapsamında dün kamp kurulduğunu söyledi.

        Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenledikleri kupaya 18 ilden 110 sporcunun katıldığını belirten Vural, yarışmacılara başarı diledi.

        Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü geleneksel Türk okçuluk antrenörü ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Niğde Temsilcisi Özgür Kaçar da 10'ar sporcunun 11 grupta yarışacağını aktardı.

        Okçuların, arazinin farklı yerlerinde konuşlandırılmış üç boyutlu hedefleri vurmaya çalışacağını dile getiren Kaçar, "23 hedefimiz var. Ayı, tilki, güvercin, kuş gibi. Bu hedeflere atış yapılacak. Hedeflerin çeşitli yerlerine göre puanlamaları var. Grup liderleri, o puanları yazarak derecelendirecek. Etkinliği geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Bu gibi faaliyetler daha da artacak. Geleneksel okçuluğa her geçen gün daha fazla rağbet var. Sporcu ve antrenör sayımız her sene artıyor." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından sporcular, hedefleri vurmak için yarıştı.

        Kupada derece yapan sporcular ödüllendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "NATO-Rusya arasında doğrudan çatışma ihtimali endişe verici"
        "NATO-Rusya arasında doğrudan çatışma ihtimali endişe verici"
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Dilan-Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu
        Dilan-Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        GÜNCELLEME - Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Niğde'de sağanak sele neden oldu
        Niğde'de sağanak sele neden oldu
        Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Gümüşler Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Gümüşler Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonda 4 şüphel...
        Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonda 4 şüphel...