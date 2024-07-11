Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 32. yılını kutluyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin 32'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu, mesajında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin sahip olduğu akademik bilgi ve birikimle milli değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek için 32 yıllık mazisiyle eğitim öğretim, bilim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Üniversitenin şehit Ömer Halisdemir'in adını gururla taşıdığını aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz şehidin aziz hatırasına layık olmak için ulusal ve uluslararası akademik platformlarda her zaman yer alarak kent ve bölge için lokomotif görevi üstlenmektedir. Geride bıraktığı 32 yılda bilim, Ar-Ge, kültür-sanat ve sporda sayısız başarılara imza atan üniversitemiz, 'Anadolu'nun yükseköğretim ve bilimde parlayan yıldızı' mottosuyla çalışarak tarihinde ilk defa bu yıl dünyanın en prestijli kuruluşu Times Higher Education'un (THE) sıralamalarında yer aldı. Üniversitemizin kuruluşundan itibaren devam eden sürekli gelişme ve geliştirme misyonu, son dönemlerde yürüttüğümüz çalışmalarla daha da ivme kazanmış ve gurur duyulacak bir noktaya ulaşmıştır. Bahse konu tüm başarılarımız imza atacağımız yeni başarılarımızda en büyük etken. Üniversitemizin yeni yaşını kutluyor, daha büyük başarıların nasip olmasını tüm içtenliğimle temenni ediyorum."