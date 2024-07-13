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        KADEM Niğde Temsilciliği, Filistinlilere destek için hayır çarşısı kurdu

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Niğde Temsilciliği, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amacıyla hayır çarşısı kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 12:43 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:43
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        KADEM Niğde Temsilciliği, Filistinlilere destek için hayır çarşısı kurdu
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        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Niğde Temsilciliği, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amacıyla hayır çarşısı kurdu.

        Vali Cahit Çelik, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda 2 gün açık kalacak hayır çarşısını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Çelik, Filistin'de büyük zulüm olduğuna dikkati çekti.

        Saldırılarda 40 binin üzerinde Müslüman'ın hayatını kaybettiğini belirten Çelik, "Filistin'de yaralı olan kardeşlerimizin sayısı da 100 binin üzerinde. Dünyanın gözü önünde çok büyük bir vahşet yaşanıyor. Bizler de burada kurumlarla oradaki kardeşlerimiz için bir organizasyon düzenledik. İnşallah bu organizasyonda satılan ürünlerin paraları, Filistin'deki kardeşlerimize gıda olarak gönderilecek." ifadelerini kullandı.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve il protokolünün eşleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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